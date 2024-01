CNJ arquiva processo disciplinar contra ex-juiz da Lava Jato Eduardo Appio

O processo disciplinar instaurado no conselho foi arquivado pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão. Além disso, Salomão ordenou que tanto o ministro do STF Dias Toffoli quanto o TRF-4 sejam oficiados em relação à decisão.

O juiz comemorou a decisão. "Sempre confiei no Conselho Nacional de Justiça e hoje sou um juiz ficha limpa. Cumpri o meu dever na 13ª Vara Federal de Curitiba", afirmou Appio ao UOL.

Investigação

Appio foi afastado do cargo por suspeita de tentar investigar informalmente um desembargador do TRF-4 próximo do ex-juiz Sergio Moro. O juiz havia assumido os processos remanescentes da operação em fevereiro.

Na prática, ao admitir "conduta imprópria", Appio assume a responsabilidade por um desvio genérico. Com isso, ele não reconhece uma falta administrativa específica ou a autoria da ligação ao filho do desembargador Mauro Malucelli.

O telefonema foi o ponto de partida da apuração contra o juiz no CNJ. Appio teria feito a ligação para tentar intimidar o filho do desembargador. No dia anterior, Malucelli havia participado de um julgamento disciplinar contra Appio. O juiz nega ter sido o autor da ligação.