Sem citar CPI, Lula faz homenagem a padre Julio: 'Trabalho essencial'

Objetivo é investigar organizações que atuam na cracolândia. Rubinho acusa as ONGs de promoverem uma "máfia da miséria" e receberem dinheiro público para distribuir alimentos, kit de higiene e itens para o uso de drogas à população em situação de rua. Esta prática, argumenta, gera um "ciclo vicioso" em que o usuário não consegue largar o vício.

Arquidiocese se disse "perplexa" com notícias sobre possível CPI. Em nota, a instituição defendeu e reiterou o incentivo ao padre Julio Lancellotti e as suas "obras de misericórdia junto aos mais pobres e sofredores da sociedade". Já o sacerdote disse não ter ligação com nenhuma ONG, reforçando que sua atuação não depende de convênio com o município de São Paulo.

CPI perdeu apoio de ao menos quatro vereadores. A CPI vem sofrendo críticas desde que Nunes disse em suas redes sociais que pretende convocar o padre Júlio Lancellotti para "prestar esclarecimentos".

(*Com Estadão Conteúdo)