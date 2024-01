Thammy Miranda diz que vai retirar apoio a CPI que mira padre Julio

O pároco é coordenador da Pastoral do Povo de Rua, ligada à Arquidiocese de São Paulo. Lancellotti também declara que o seu trabalho com esse público ação não tem vínculo com as atividades que constituem o objetivo do requerimento aprovado para a criação da CPI.

Esclareço que não pertenço a nenhuma organização da sociedade civil ou organização não governamental que utilize de convênio com o poder público municipal. Padre Julio Lancelotti

Vereador busca antagonismo com padre

"Qual o problema de investigar?", pergunta autor do pedido de CPI. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o Nunes afirmou que a comissão investigará o trabalho do padre Julio Lancellotti e ONGs que atuam no Centro de São Paulo e recebem recursos públicos.

Vereador atribui expansão da cracolândia à ação de ONGs. Segundo Nunes, a atuação dos grupos é alvo de queixa dos moradores do Centro há tempos. Ele disse que a distribuição de cachimbos e outras ações de redução de danos são "estúpidas", porque fornecem itens que são trocados por drogas pelos dependentes químicos.

CPI só depende de ok dos vereadores para começar, diz Nunes. Ele protocolou o pedido de abertura da comissão no começo de dezembro com o apoio de 24 vereadores — seis a mais do que o necessário. Agora, o início dos trabalhos só depende da aprovação em plenário com 28 votos, que deve acontecer.