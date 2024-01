Bolsonaro critica elogios de Valdemar a Lula: 'vai implodir o partido'

'Posso ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo'. Bolsonaro fez críticas a Lula e ao governo do petista em conversa no domingo (14) com apoiadores também em angra.

'Não tem comparação com Bolsonaro', diz Valdemar sobre Lula

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, elogiou as gestões anteriores do presidente Lula. Ele ainda afirmou que "não há comparação" entre o petista e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Valdemar disse também que Lula tem "prestígio" e Bolsonaro, "carisma". As declarações foram em entrevista ao jornal regional 'O Diário', de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, em 15 de dezembro de 2023, mas o trecho passou a repercutir nas redes sociais na última sexta-feira (12).

"O Lula foi bem no governo, até elegeu a Dilma depois", disse Valdemar. "Se ele (Lula) errou em alguma coisa, tinha que ser julgado dentro da lei. O Moro errou, pois superou os limites da lei", afirmou.