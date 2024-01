Sakamoto: Com nova lei, Lula criminaliza ódio fermentado em fóruns online

Sakamoto diz que esses fóruns acabam sendo utilizados para propagar ódio, principalmente contra minorias.

Há uma série de chans que são utilizados como uma espécie de caldeirão onde se fermenta ódio e intolerância contra mulheres, negros, gays, população LGBTQIA+ de maneira geral, grupos minoritários e, eventualmente, grupos da esquerda. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Fóruns que muitas vezes alimentam pessoas que tem ideações suicidas ou homicidas, fazem uma lavagem em pessoas fragilizadas. [...] Da fermentação, da ebulição desses fóruns acabam surgindo pessoas que vão cometer crimes offline, ou seja, partindo de processos on-line matam e morrem. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Na prática, por tratar do cyberbullying, esta é uma lei que vai poder atingir esses grupos [criminosos]. Com as técnicas corretas, a Polícia Federal pode descobrir várias dessas pessoas, que acham que estão completamente anônimas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.