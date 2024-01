Josias: Lula faria algo didático se insistir e explicar veto de R$ 5,6 bi

Lula deveria insistir no veto de R$ 5,6 bilhões a emendas parlamentares como forma de chamar a atenção da sociedade para as "atrocidades" cometidas pelo Congresso, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (25).

Neste caso das emendas, o presidente faria um trabalho didático se ele insistisse no veto dos R$ 5,6 bilhões e explicasse por que vetou. O Congresso, quando se atribuiu esse poder para gerenciar R$ 53 bilhões do Orçamento, fez uma série de atrocidades. Cortou verba do PAC, da educação, da saúde e até do vale-gás.