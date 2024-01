No período, a Abin era subordinada ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno.

Bolsonaro também tentou nomear Ramagem para o comando da Polícia Federal, o que resultou, na época, no pedido de demissão do então ministro da Justiça Sergio Moro, hoje senador. A nomeação acabou sendo barrada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que apontou desvio de finalidade.

Após mergulhar no bolsonarismo, Ramagem ganhou força para disputar as eleições de 2022 e se elegeu ao seu primeiro mandato como deputado federal. Atualmente, ele é apontado como pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro para as eleições deste ano pelo PL.