Caso Ramagem: oposição vê perseguição e cobra reação de Lira e Pacheco

O senador Jorge Seif (PL-SC) chamou o Congresso de frouxo e acovardado. A afirmação ocorreu num comentário à postagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram.

A PF, que um dia já foi aclamada por prender bandidos, hoje presta um desserviço ao perseguir os opositores do governo Lula.

Deputado Rodolfo Nogueira

Congresso frouxo. Acovardado. Dia a dia enfraquece e desmoraliza sua autoridade. Estamos juntos, delegado Ramagem.

Senador Jorge Seif

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) vinculou as operações da PF às eleições. Ele citou que Carlos Jordy é pré-candidato a prefeitura de Niterói e Ramagem é o nome do PL para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro.