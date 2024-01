Tabata lança pré-candidatura à Prefeitura de SP na laje da casa da mãe

No discurso, Datena elogiou Tabata, mas não deu indícios se será vice na chapa e afirmou que ainda deve conversar com o partido. A pré-candidata destacou que já fez o convite, junto com as lideranças do PSB. O apresentador se filiou ao PSB em dezembro — esta é a quinta vez que ele ensaia disputar uma eleição.

Um vizinho tocou a jingle "Lula lá" no fim do discurso de Datena. Mais tarde, a jornalistas, o apresentador disse que foi chamado por Guilherme Boulos (PSOL) para compor a chapa na disputa à Prefeitura de São Paulo em duas ocasiões. A vice de Boulos será Marta Suplicy, que vai se filiar ao PT.

Lu e Geraldo Alckmin (PSB) participaram por vídeo. O vice-presidente e Lula estarão em palanques diferentes na eleição paulistana — o petista irá apoiar a chapa formada por Boulos e Marta Suplicy, que volta ao PT na semana que vem.

Polarização só é boa para quem consegue se eleger desses votos. Polarização não tapa buraco, não resolve o problema da segurança pública, da educação.

Tabata Amaral

Só serei pré-candidato se me for pedido isso. Jamais irei negar o convite de um partido em que confio, não me furtaria absolutamente. Não depende de mim, depende dela [Tabata] e de uma decisão do partido e acho cedo para que isso seja discutido.

Datena

Disputa eleitoral na zona sul

Tabata exibiu um vídeo e lançou o manifesto intitulado "Uma só cidade", com destaque ao combate à desigualdade social. A ideia é tentar furar a polarização entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes (MDB), pré-candidatos mais bem colocados, com um debate centrado na cidade. O marqueteiro dela é Pablo Nobel, responsável pela campanha vitoriosa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de SP, que também colaborou com Javier Milei, na Argentina.