Reinaldo: Flávio, pare de chororô! Seu pai quis controle da PF e da Abin

Reinaldo também destacou que as evidências da atuação de uma Abin paralela são "escandalosas" e que Flávio Bolsonaro se irritou com a operação, inclusive, porque é investigado um suposto favorecimento a ele mesmo.

Uma das hipóteses da investigação, e é outra coisa que deixa Flávio Bolsonaro nervoso, é que a Abin serviu para tentar ilegalmente produzir provas a seu favor no processo das rachadinhas. Seja mais comedido e pare com essa falsa indignação, rapaz. Reinaldo Azevedo

O senador também reclamou de ter pertences apreendidos, e o colunista do UOL afirmou que todos os bens serão devolvidos após exame pericial se não forem encontrados paralelos com a investigação, e também afirmou que Flávio Bolsonaro está fazendo um jogo político.

Essa investigação está sendo conduzida pela Polícia Federal, com supervisão do Ministério Público e tem um relator. Acontece que vocês são contra a atual direção da Polícia Federal, vocês resolveram se colocar contra o Ministério Público e contra Alexandre de Moraes. Isso que Flávio Bolsonaro está fazendo é política e está nervosinho porque saiu uma nota no O Globo dizendo que ele foi o único que não voltou para a casa em Angra dos Reis. Reinaldo Azevedo



