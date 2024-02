Bolsonaristas ficam entre silêncio e reação acéfala após operações da PF

Mas, desta vez, faz com que deputados tenham diferentes interpretações e explicações. Uns veem uma ofensiva jurídica do ministro Alexandre de Moraes, do STF, enquanto outros entendem como evolução lógica das apurações.

Carlos Jordy (foto), Alexandre Ramagem e Carlos Bolsonaro estão na lista de investigados pela PF Imagem: Billy Boss/Câmara dos Deputados

'Tempestade Moraes' se aproxima

Parte dos aliados do ex-presidente enxerga nas três operações recentes o começo de uma ofensiva. Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República agiriam sob comando de Alexandre de Moraes num ataque direto à direita.

A "tempestade Moraes" estaria somente no começo, na avaliação de um bolsonarista sob investigação. Ele disse ao UOL que prestou depoimento no começo do segundo semestre de 2023, mas seu caso não andou desde então.

De agora até as eleições de outubro, haverá vazamentos e operações contra alvos ligados ao ex-presidente, segundo sua avaliação. O desgaste seria maior para os atingidos com essa rotina de dados sigilosos que garantiriam manchetes nos principais sites, repercussão nas redes sociais e um bombardeio ao capital político do bolsonarismo.