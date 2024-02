Ex-Rota, delegada, Damares de SP e deputado são cotados para vice de Nunes

Torço para que Nunes ganhe, por termos em comum princípios ligados à proteção da cidade. Segurança pública, a questão da 'cracolândia', educação e saúde são áreas com falhas que vêm de antes do Nunes e que precisarão ser resolvidas por quem ganhar as eleições

Raquel Gallinati (PL), deputada estadual suplente

Sonaira Fernandes

Sonaira Fernandes e Jair Bolsonaro Imagem: Reprodução/Instagram

É secretária de Políticas para a Mulher do estado de São Paulo. Ela foi indicada ao cargo pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com quem trabalhou na Polícia Federal em 2014. Naquele ano, o filho 03 do ex-presidente a convidou para participar de sua campanha à Câmara Federal. Em 2020, foi eleita vereadora paulistana, representando o bolsonarismo.

Evangélica, Sonaira recebeu o apelido de "Damares de São Paulo", em referência à ex-ministra e atual senadora Damares Alves (PL-DF). Na ocasião, a secretária afirmou ter ficado "honrada" com a comparação. Ela é contra o direito ao aborto e o protagonismo de pessoas LGBTQIA+. Sonaira já definiu o feminismo como "sucursal do inferno" e "o grande genocida do nosso tempo". Procurada, ela não se manifestou sobre a indicação.