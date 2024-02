Bolsonaro confirma indicação de ex-Rota para vice de Nunes em São Paulo

O ex-presidente disse que gostaria de ver o deputado federal Ricardo Salles (PL) na disputa. ''Minha preferência sempre foi o Ricardo Salles, não nego, gosto muito dele e tenho amizade'', confessou. O partido decidiu pelo apoio a Nunes e Salles desistiu de concorrer.

Bolsonaro acredita que Salles poderá concorrer em outra oportunidade. ''O Salles é jovem ainda, extremamente inteligente, tem o pavio curto e acredito que, em um próximo momento, a prefeitura possa ir para ele.''

Quem é o ex-Rota?

Ricardo Nascimento de Mello Araújo comandou a Rota entre 2017 e 2019. Ele ingressou na Polícia Militar em 1987 e saiu em 2019, com 48 anos.

Mello Júnior foi nomeado por Bolsonaro para assumir a Ceagesp. Ele ficou no cargo de outubro de 2020 até janeiro de 2023. Nas redes sociais, coleciona fotos ao lado de Bolsonaro.

Nas redes sociais, militar defendeu fim da saída de natal para presos. No último dia 9, ele postou um vídeo sobre o assunto no Instagram, no qual marcou o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) e outros senadores.