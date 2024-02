Valdemar, Heleno, Braga Netto: quem são os aliados de Bolsonaro alvos da PF

Ele foi convocado para depor na Polícia Federal sobre as suspeitas da existência de uma "Abin paralela" nos últimos anos. A Agência Brasileira de Inteligência era subordinada a ele durante o governo Bolsonaro. A PF investiga se aliados de Bolsonaro no órgão usaram, de forma indevida, ferramentas de espionagem como o First Mile.

Anderson Torres

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça Imagem: 8.ago.2023 - Sergio Lima/AFP

Ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Ele foi preso por suspeita de omissão em janeiro do ano passado, depois que apoiadores do ex-presidente invadiram e depredaram as sedes de órgãos dos Três Poderes no dia 8.

A PF encontrou na casa dele uma minuta golpista em janeiro do ano passado. Tratava-se de uma proposta de decreto para Bolsonaro que previa instauração de estado de defesa na sede do TSE, com objetivo de reverter o resultado das eleições presidenciais. Posteriormente, Torres classificou o documento como "aberração" e disse que seria descartado em breve.

Torres foi solto em maio do ano passado por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. O MPF (Ministério Público Federal) arquivou a investigação contra ele no início deste mês após avaliar que ele não agiu com intenção de facilitar os ataques de 8 de janeiro. O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e a cúpula da PM do DF também foram beneficiados pelo arquivamento.