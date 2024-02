Josias: Moraes usa punhal de Cid para mostrar tamanho da lâmina a Bolsonaro

A operação realizada hoje pela Polícia Federal e que mirou Jair Bolsonaro mostra que a delação de Mauro Cid começa a ter resultados práticos contra os "peixes grandes" da trama golpista, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (8).

Estamos começando a falar sério sobre a tentativa de golpe que foi materializada no 8/1. O mais inusitado e irônico é que Alexandre de Moraes utiliza o punhal do Mauro Cid para mostrar o tamanho da lâmina a Bolsonaro e seus cúmplices.