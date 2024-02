Martins defendeu alinhamento com Trump e foi apelidado de 'SorocaBannon'

Trump ouve o Filipe Martins, ao lado de Eduardo Bolsonaro, Ernesto Araújo e o ex-secretário de governo americano, Mike Pompeo, na Casa Branca Imagem: Reprodução/Twitter - 31.ago.2019

Ele é ainda creditado por ter sido um dos principais inspiradores do discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, em 2019. A fala deixou parceiros tradicionais do Brasil revoltados e em choque com a violência apresentada. A agressividade adotada em relação aos governos de Cuba e Venezuela também teria nascido de suas propostas.

Discípulo de Olavo de Carvalho, Martins se aproximou da família Bolsonaro antes das eleições de 2018 com um discurso ideológico e inflexível. Com pouco mais de 30 anos e sem qualquer experiência em órgãos oficiais, ele foi alçado a assessor especial do Planalto para Assuntos Internacionais. O gesto deixou dezenas de experientes diplomatas preocupados.

Dois anos depois, em meio a uma crise entre os senadores e o então chanceler Ernesto Araújo, o Ministério Público Federal acusou Martins de ter feito um gesto que poderia ser interpretado como uma alusão a movimentos supremacistas dos EUA. Ele sempre negou.

Filipe Martins faz gesto que poderia ser interpretado como uma alusão a movimentos supremacistas dos EUA Imagem: Reprodução de vídeo

Já fora do governo, Martins concedeu uma entrevista para o apresentador americano Tucker Carlson afirmando que "Joe Biden entendeu que é melhor que Bolsonaro continue no poder" no Brasil. Na mesma conversa, ele afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiava "terroristas e o crime organizado".