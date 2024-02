'Quero relações civilizadas', diz Lula após vaias a Zema por vacinas em MG

Na presença do governador mineiro Romeu Zema (Novo), o presidente Lula (PT) pregou união durante evento de anúncio de investimentos em Minas Gerais e aproveitou para criticar a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Lula refutou querer "criar divisão" ao se reunir com governadores bolsonaristas. Na última semana, ele esteve com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), ambos apoiadores de Bolsonaro.