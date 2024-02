Aliados de Lula sobre operação contra Bolsonaro e aliados: Chegando a hora

Gleisi ressaltou a necessidade de "julgar e punir exemplarmente" aqueles que chamou de "comandantes do golpe". "A começar pelo chefe inelegível, sob as regras do estado democrático de direito que eles tentaram destruir", escreveu.

A grande mentira sobre fraude eleitoral, disseminada por Bolsonaro e seu gabinete do ódio, preparou o terreno para militares corrompidos por ele prepararem as manifestações golpistas diante dos quartéis e os atentados de 8 de janeiro

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT

O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) disse que está "chegando a hora". "PF dá 24 horas para Bolsonaro entregar o passaporte, há pouco assessores, militares e seguranças ligados ao ex-presidente, foram alvos de prisões e busca e apreensão", publicou no X.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, questionou "quem são os mandantes", em referência aos atos de 8 de janeiro. Em publicação com uma foto de Bolsonaro, ele lembrou os ataques aos Três Poderes e disse que "o cerco está fechando".

As investigações vão trazer respostas para não só punir os mandantes, mas também mostrar ao mundo inteiro que a nossa democracia é inabalável.

Marcelo Freixo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) disse que "a casa tá caindo". O pré-candidato à prefeitura de São Paulo, usou uma foto de Bolsonaro ao lado de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e do atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes.