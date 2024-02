Dino defende expulsão sem salário de juízes e militares com delitos graves

Prestes a tomar posse como ministro do STF no dia 22, Flávio Dino (PSB-MA) afirmou hoje (18) no "X" (antigo Twitter) que irá apresentar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para a exclusão do serviço público de juízes, promotores e militares que cometerem delitos graves. Ele ocupa a cadeira de senador até assumir o novo cargo.

O que aconteceu

Dino disse que apresentará a proposta nesta segunda (19) no Senado. "Não há razão para essa desigualdade de tratamento em relação aos demais servidores públicos que, por exemplo, praticam crimes como corrupção ou de gravidade similar", comentou.

O futuro ministro do STF mencionou os "aposentados compulsoriamente", caso de punição atualmente aplicada a juízes que cometem delitos graves.