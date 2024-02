Pedir impeachment de Lula não tem fundamento jurídico, diz especialista

Pedir impeachment do presidente Lula por fala sobre ataques de Israel na Faixa de Gaza não tem fundamento jurídico, afirmou o advogado eleitoral Alberto Rollo durante entrevista no UOL News desta segunda-feira (19). Ele diz que a jogada é política.

Isso tem muito mais política do que fundamento jurídico. Vamos na Lei do Impeachment, [...] que diz: 'cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo a neutralidade'. É isso, me parece que o fundamento principal do pedido é esse. Alberto Rollo, advogado eleitoral