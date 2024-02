Bolsonaro diz que descobriu cofre em casa durante operação da PF

Foi a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro que levou os agentes da PF ao cofre. Segundo Bolsonaro, a PF procurava por cartões de vacinação fraudados, mas "acharam US$ 3 na busca e apreensão". O ex-presidente foi alvo de um mandado de busca e apreensão em maio do ano passado numa ação que mirava inclusão de dados falsos sobre vacinação contra a covid-19. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens dele, foi preso na ocasião.

Ele também ironizou a ação da PF numa casa de veraneio em Angra dos Reis, que tinha como alvo o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). "A busca e apreensão em Mambucaba não foi dirigida a mim, mas passou a ser. Reviraram a casa, quem sabe eu tivesse alguma coisa escondida lá?". A PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra pessoas do núcleo político que receberam informações da "Abin paralela" em janeiro.

Não tenho nada escondido em lugar nenhum. O pessoal que me acompanha sabe a vida que eu levo.

Jair Bolsonaro

Ex-presidente diz que R$ 800 mil enviados ao exterior são de sua poupança. O objetivo da transferência, segundo investigação da PF, seria se manter em solo americano enquanto uma tentativa de golpe de Estado se desdobrava no Brasil e, se necessário, se instalar no exterior para se precaver de um inquérito pela conspiração de ruptura do Estado democrático de direito, algo que ele nega. "Se alguém quer dar golpe, não manda dinheiro para os Estados Unidos. Esses recursos seriam bloqueados", argumentou.