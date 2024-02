Bolsonaro volta a pedir acesso à delação de Cid após Moraes rejeitar pedido

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta quarta-feira (21), que libere acesso à delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Bolsonaro depõe à PF (Polícia Federal) nesta quinta-feira (22).

O que aconteceu

Os advogados também pedem acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos na operação que investiga um suposto plano de golpe de Estado.