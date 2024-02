Ministros do STF dizem que Bolsonaro corre risco jurídico com ato

Dois ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) afirmaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode complicar sua situação judicial ao promover um ato com seus apoiadores em São Paulo, apurou o colunista do UOL Kennedy Alencar para o programa Análise da Notícia.

Bolsonaro corre um risco jurídico alto. Conversei com dois ministros do Supremo e são dois ministros que têm o Bolsonaro entalado na garganta. São ministros que acompanharam nos últimos anos toda essa série de ataques do Bolsonaro ao STF, às instituições e à democracia brasileira. (...) conversando com ministros do Supremo eles acham que tem um grande risco para o Bolsonaro e que será difícil o controle do discurso para ele não repetir ataques às instituições e não voltar a se complicar juridicamente. Kennedy Alencar

Jair Bolsonaro convocou um ato para o próximo dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo, após o avanço de investigações da PF (Polícia Federal) sobre sua possível participação na articulação de um golpe de Estado. Em um vídeo, o ex-presidente afirmou que o ato será pacífico e pediu que seus apoiadores evitem levar faixas "contra quem quer que seja".