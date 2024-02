De uma vez só, Tarcísio troca maioria dos coronéis da PM-SP

As transferências, nomeações e exonerações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira, um dia depois de a "Operação Escudo 2" da PM na Baixada Santista chegar a 29 mortos e ultrapassar o número da mortos de operação similar ocorrida no ano passado na mesma região.

Sob Derrite, a letalidade da PM-SP voltou a crescer. Ele reverteu uma tendência de queda que vinha desde 2020 e que havia cortado praticamente à metade as mortes por intervenção policial no estado. Em 2023, primeiro ano do governo Tarcísio e de Derrite como secretário da Segurança, os mortos por policiais chegaram a 540 pessoas: 63 corpos a mais, ou um aumento de 13% em comparação a 2022. A escalada de violência continua este ano.

Em janeiro de 2024, a polícia matou 60 pessoas no estado de São Paulo. Foram 19 a mais do que um ano antes e dois terços a mais do que em janeiro de 2022.

Nos primeiros 20 dias de fevereiro de 2024, policiais mataram 70 pessoas, 29 a mais do que um em todo o mês de fevereiro do ano passado e, impressionante, mais do que o dobro de mortes registradas em fevereiro de 2022.

- Como o mês ainda não acabou, o crescimento deve ser ainda maior.

A comparação de fevereiro com janeiro de 2024 mostra uma aceleração da letalidade policial. Antes mesmo de o mês acabar, fevereiro já alcançou o patamar de mortes pré-redução da letalidade policial.