Governo publica regras para conceder licenças a comunidades terapêuticas

Comunidades terapêuticas e entidades de cuidado precisam ser pessoas jurídicas sem fins lucrativos. A portaria permite, porém, que as instituições desenvolvam atividades que gerem recursos, inclusive sem cessão de mão de obra.

Organizações precisam detalhar suas capacidades de atendimento, além de ações de acolhimento, reinserção social e outras. O formulário que passa a ser utilizado pede que haja detalhes do público acolhido além dos números, como gênero e faixa etária.

A análise dos documentos fica a cargo do Depad —Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento Atuantes em Álcool e Drogas. O departamento é vinculado à secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que publicou a portaria no Diário Oficial da União.

São listados uma série de dados e documentações que devem ser enviados à pasta para adquirir uma licença. Além disso, o Ministério pede por relatórios de atuação prévia com pessoas acolhidas nos centros. A portaria serve como complementação da Lei Complementar 187, de dezembro de 2021.

Após a certificação, a instituição passa a ter imunidade de contribuições à seguridade social. Entre as regras para manter este status, os estabelecimentos precisam manter, em local visível onde funcionam, uma placa indicativa com as informações sobre essa condição e as áreas de atuação.

Comunidades terapêuticas têm eficiência questionada

As comunidades terapêuticas, em geral, baseiam seus tratamentos em abstinência das drogas e práticas espirituais. São residências coletivas temporárias onde usuários de drogas ficam meses isolados de relações, exceto da família.