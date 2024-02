Aliados criticam PF por perguntar a Bolsonaro sobre ser cis: 'Piada'

Questionado se é cis (cisgênero), o ex-presidente falou que não sabe o que isto significa.

Bolsonaro foi considerado biologicamente e anatomicamente homem ao nascer. Ser cis, na identidade de gênero, significa que o ex-presidente se reconhece com o sexo masculino. As pessoas transgênero se identificam com ambos os gêneros, nenhum deles ou com o oposto. A identidade de gênero não tem a ver com orientação sexual, como ser hétero, bi ou homossexual.

O questionamento feito pela corporação é solicitado na hora de preencher a ficha do depoente. O procedimento burocrático é feito antes das perguntas sobre o fato investigado e é acompanhado do recolhimento de dados pessoais.

Nas redes sociais, aliados políticos e personalidades simpatizantes ao ex-presidente criticaram a PF pela pergunta rotineira.

Qual o sentido de, no momento do depoimento, perguntar se a testemunha ou interrogado é cis? O intuito é promover a igualdade entre os seres humanos? Pessoas trans lutam, há anos, para não terem essa condição destacada em seus documentos de identificação. Essas tantas designações vão na contramão do que anunciam! É triste!. Janaina Paschoal, professora, jurista e ex-deputada estadual