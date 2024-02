Carla: Defesa teme que Bolsonaro se exceda em ato e ataque Moraes e STF

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) temem que ele se exceda em ato na avenida Paulista no próximo domingo (25) e ataque o ministro Alexandre de Moraes e o STF (Supremo Tribunal Federal), apurou a colunista do UOL Carla Araújo durante o UOL News desta sexta-feira (23).

Tem alguns aliados e a defesa de Bolsonaro com receio de que se transpasse uma linha [...] Provavelmente vai ter gente, não vai ser um evento esvaziado e isso, dependendo do calor [do momento], Bolsonaro pode ultrapassar essa fronteira. Carla Araújo, colunista do UOL