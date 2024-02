Josias: Ato de Bolsonaro na Paulista não tem menor risco de dar certo

Esse ato não tem a menor serventia do ponto de vista criminal. Não resolve o problema do Bolsonaro. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, ao contrário do que Bolsonaro e seus apoiadores têm propagado, o ato de domingo na Paulista "não tem nada a ver com democracia".

Bolsonaro está flertando com o perigo. Há uma série de riscos que ele precisa evitar. Por exemplo: ele não pode convidar o Valdemar Costa Neto para o ato. Alexandre de Moraes proibiu que os investigados tenham contato.

É um ato que ocorre sob muitas limitações. Bolsonaro está pisando em ovos e, se sair do quadrado, corre efetivamente o risco de ser preso. Ele flutua em uma corda bamba e argumenta que é um ato em defesa do Estado Democrático de Direito. O mote é uma piada. Fica a impressão de que ele, não conseguindo se firmar como presidente e nem obtendo uma boa defesa, está tentando a sorte como humorista. Josias de Souza, colunista do UOL

