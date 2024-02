Segurança de Lula não procurou PF para informar invasão em área do Alvorada

Responsável pela proteção do presidente da República, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) não procurou a PF (Polícia Federal) para comunicar que um motorista invadiu a área do Palácio do Alvorada, residência oficial de Lula, por volta das 6 horas da manhã de hoje.

O que aconteceu

A informação inicial é de que foram disparados dois tiros de advertência contra o invasor. Mesmo assim, não houve acionamento da autoridade policial. "A Polícia Federal aguarda comunicação formal do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pelos bloqueios e abordagem", trecho de nota da PF.