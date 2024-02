Ato de Bolsonaro teve maior público que medimos em 2 anos, diz pesquisador

A ocupação principal de apoiadores se concentrou no Masp, mas se estendeu pela região. Alguns aliados do ex-presidente chegaram a dizer que o evento havia reunido mais de um milhão de pessoas.

Ato teve segurança reforçada. Cerca de 2.000 policiais acompanharam o ato na Paulista. Segundo a SSP-SP, Força Tática, Batalhão de Choque e Cavalaria são algumas das unidades da PM envolvidas. Drones e câmeras também foram usados.

A Polícia Civil também atuou com equipes do GER (Grupo Especial de Reação) do GARRA (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos). A operação contou ainda com o helicóptero Pelicano e com policiais do CERCO (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas) em campo para monitoramento. Uma unidade móvel da Delegacia de Atendimento ao Turista também esteve nas proximidades da Consolação.

Não houve registro de incidentes graves, segundo a SSP. Entretanto, mais cedo, o 3º Batalhão de Polícia de Choque Humaitá divulgou imagens de uma mulher que caiu de uma árvore e teve o pulmão perfurado. Houve outros registros de pessoas que passaram mal por causa do calor.

Levantamento da USP aponta pico de 185 mil pessoas

Estimativa de público para o pico do ato, às 15h, é de 185 mil pessoas, indica levantamento. O dado faz parte do Monitor do Debate Político, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (Universidade de São Paulo), coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto.



Às 17h, após os discursos, a contagem indicou 45 mil participantes. A equipe acompanhou a manifestação, produziu imagens aéreas às 15h e às 17h e contou o público com auxílio de software.