Tales: Bolsonaro planeja negar na Justiça envolvimento com minuta do golpe

Após sugerir durante o ato de domingo na Paulista que sabia da existência da minuta golpista, Jair Bolsonaro pretende negar qualquer envolvimento com o documento, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (26).

Bolsonaro e seus advogados ainda planejam negar na Justiça o envolvimento com a minuta do golpe, citada por ele ontem. De fato, aumenta a força da acusação contra ele.