Ato é último sopro de um bolsonarismo que vai desidratar, diz advogado

Bolsonaro e seus advogados ainda planejam negar na Justiça o envolvimento com a minuta do golpe, citada por ele ontem. De fato, aumenta a força da acusação contra ele. Mas o Bolsonaro é da turma daqueles machistas cínicos, que têm como lema negar, negar e negar. Essa é a síntese da estratégia do Bolsonaro em relação ao golpe, repetida até na Avenida Paulista neste domingo. Ele negou, negou e negou o golpe. E nos acusa a todos de estarmos vendo coisas. Tales Faria, colunista do UOL

