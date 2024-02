'Essa gente continua solta', diz Gilmar, do STF, em crítica à Lava Jato

O acordo de leniência é semelhante à delação premiada, mas é firmado por empresas jurídicas que confessam ilegalidades em troca de punições mais leves na esfera administrativa, como o pagamento de multa.

Gilmar citou conversas reveladas pela Vaza Jato que envolviam a obtenção de provas derivadas da leniência da Odebrecht, afirmando que foram utilizados "métodos obscuros" para "distorcer a lei" e firmar o acordo. "É preciso esclarecer e dar luz sobre esses atos. É preciso entender esse movimento. É preciso fazer o devido aprofundamento", afirmou Gilmar. "A clandestinidade está no DNA da Lava Jato."

Essa gente continua solta e não está respondendo a processo.

Gilmar Mendes, decano do STF

O ministro disse ainda que a ação que questiona os acordos de leniência firmados pela Lava Jato, sob relatoria de André Mendonça, "trará à tona muitas outras relevações assombrosas". Ontem, Mendonça permitiu que as empresas e os órgãos públicos rediscutem os termos dos acordos de leniência em um prazo de 60 dias. Até lá, ficou suspensa a aplicação de multa por descumprimento dos pagamentos das multas fixadas nos acordos. "O enfrentamento do tema não será deixado para as calendas", disse Gilmar.

Recursos foram adiados

A análise dos recursos contra a decisão de Toffoli que anulou as provas obtidas pela leniência da Odebrecht foi adiada. O pedido partiu de André Mendonça. O ministro afirmou que, ao abrir prazo para as empresas rediscutir os acordos de leniência, seria prudente esperar o fim das negociações para avaliar processos relacionados às colaborações.