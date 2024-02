TSE determina que redes removam conteúdo falso mesmo sem decisão judicial

Tais conteúdos incluiriam ataques à democracia, discursos de ódio, racismo, homofobia e difusão de ideologia nazista. Nesses casos, não seria preciso aguardar uma decisão judicial para remover a publicação.

Situação semelhante já ocorreu em 2022, por meio de um acordo de colaboração do TSE com as redes sociais. O tribunal enviava conteúdos para as plataformas sem precisar de uma decisão judicial. As empresas analisavam seu teor e retiravam-nos do ar ou reduziam sua circulação. Não havia, porém, obrigação de remoção.

A discussão gira em torno do chamado "dever de cuidado" das empresas. As plataformas alegam que, no Brasil, não são obrigadas a remover conteúdos sem ordem judicial. Integrantes do TSE, porém, avaliam que o dever de cuidado é inerente à atividade dessas empresas e, portanto, deve ser cumprido.

A resolução aprovada pelo TSE traz um rol de obrigações que devem ser seguidas pelas plataformas, com a possibilidade de responsabilização às empresas que não indisponibilizarem esses conteúdos.

O texto segue a proposta do PL das Fake News, que está parado na Câmara dos Deputados. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, tem sido um grande defensor da regulamentação das redes no país.