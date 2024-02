TSE veta deepfake e restringe uso de inteligência artificial nas eleições

Duas medidas já aprovadas incluem o transporte público gratuito no dia das eleições e a proibição do porte de armas no período de 48 horas antes até 24 horas depois do dia da votação. Ambas as regras foram incluídas e testadas pela primeira vez em 2022 e consideradas um sucesso pelo TSE.

Ao abrir as discussões, Cármen afirmou que, ao elaborar as resoluções, buscou garantir a soberania popular contra "influência do poder econômico em todas as formas, velhas e atuais".

Uma vez que foi introduzido nos últimos tempos o coronelismo digital, agora o cabresto é virtual, não é mais material. Nós temos nos celulares verdadeiras marmitas digitais que poderiam enevoar a liberdade do eleitor e da eleitora

Cármen Lúcia, vice-presidente do TSE

O termo "marmita" usado pela ministra é referência ao "voto marmita", expressão usada nas eleições com voto impresso em que as cédulas eram distribuídas e o eleitor "levava para casa" o próprio voto. No caso, o celular seria uma "marmita digital" no caso de o eleitor registrar uma foto do voto e levá-la consigo.

Fraude nas cotas de gênero e racial e lives eleitorais

O TSE aprovou também resoluções que consolidam a jurisprudência do tribunal em casos de infrações eleitorais, como fraudes na cota de gênero, o uso abusivo de mensagens durante as eleições e o assédio eleitoral - situação em que o eleitor é coagido ou constrangido pelo empregador.