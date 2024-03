Boulos diz que PF investiga ameaças de morte: 'Não vamos nos intimidar'

Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, disse que a Polícia Federal apura as ameaças de morte que ele diz ter recebido após anunciar que disputará as eleições municipais.

O que aconteceu

Boulos diz que ameaças se intensificaram muito nos últimos dois meses. Citando a proximidade do pleito, o psolista declarou que, com o aumento das ameaças, decidiu abrir uma denúncia na PF e o diretor do órgão, Andrei Augusto Passos Rodrigues, abriu um inquérito policial. O pré-candidato apontou que as ameaças também estão sendo feitas contra a sua família.

Inquérito será para identificar os responsáveis pelas ameaças e puni-los, diz o político. "Vão ser chamados pela PF", disse. Ele explicou que decidiu, em conjunto com a coordenação da pré-campanha, tomar novas medidas de segurança, entre elas, usar um carro blindado e parar de usar o seu carro Celta, como mostrou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo.