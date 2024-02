TSE mantém multa de R$ 10 mil à campanha de Haddad por impulsionamento

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) manteve decisão que fixou multa de R$ 10 mil à campanha do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por irregularidades no impulsionamento de buscas durante as eleições de 2022 ao governo de SP.

O que aconteceu

Ação foi aberta pelo ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB). Os ministros discutiram recursos contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que condenou a campanha do petista por impulsionar um link da própria campanha mesmo quando o usuário buscasse no Google a expressão "Quem é Rodrigo Garcia".

O relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, ficou vencido. Ele defendia o afastamento da multa. A divergência foi aberta pelo ministro Raul Araújo, acompanhado pela maioria dos integrantes da Corte Eleitoral.