Tales: General fecha tumba de Bolsonaro e suja quem o chamou de 'cagão'

Ao complicar a situação de Jair Bolsonaro e de seus aliados em seu longo depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes provou não ser "cagão", como foi chamado pelo general e ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto. A avaliação é do colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (4).

Tudo indica que ele não só mostrou que não é 'cagão' como sujou de 'caca' aqueles que o chamaram assim.