Lula e eu acreditamos na democracia, diz Zema após reunião com presidente

Os dois se encontraram para discutir a dívida de Minas Gerais com a União e os desdobramentos do desastre causado pelo rompimento da barragem em Mariana, em 2015. Segundo Zema, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu que a Secretaria do Tesouro Nacional apresentará até o final deste mês "uma proposta de aperfeiçoamento do atual regime de recuperação fiscal".

Zema também indicou que a proposta de ressarcimento pela tragédia de Mariana deve ser apresentada pela Samarco, a BHP Billinton e a Vale, ainda neste mês. A discussão foi travada em meio à disputa pela direção da Vale.

Essa é a segunda vez em quase um mês que o governador de Minas e Lula se encontram. No mês passado, o presidente participou de evento para anúncio de investimentos no estado.

Zema participou do ato pró-Bolsonaro. O político foi um dos governadores presentes no evento promovido na Avenida Paulista, no último dia 25, que reuniu apoiadores do ex-presidente.