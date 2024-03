Frente da Educação critica Nikolas em comissão: 'Não tem profundidade'

A Frente Parlamentar Mista da Educação, formada por 214 deputados federais e 7 senadores, diz encarar com "profunda preocupação" a condução de Nikolas Ferreira (PL-MG) à presidência da comissão de Educação da Câmara.

O que aconteceu

A Frente diz que Nikolas "não tem atuação na área ou profundidade" para conduzir os debates na comissão. Em nota de repúdio, o conjunto de parlamentares —que incluem nomes do PL, partido de Nikolas — diz que há matérias importantes para 2024 que precisam de uma devida condução, como o "Novo Ensino Médio, o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional da Educação".

Liderança precisa "refletir o engajamento necessário com a urgência e a seriedade que o tema requer", complementam. " O momento exige um diálogo construtivo e ações efetivas que estejam alinhadas com as necessidades reais do País", diz trecho da nota.