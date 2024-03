Indicação para Educação foi técnica, diz Nikolas: 'Passo a ser moderador'

Nikolas fala em deixar de ser debatedor e se tornar 'moderador' no cargo. O parlamentar também avaliou sua indicação como "técnica". Como apurou o UOL, Nikolas inicialmente não havia se candidatado para a posição, embora tenha integrado a comissão no ano passado, mas aceitou chefiá-la.

É meu primeiro mandato, obviamente será um desafio presidir uma comissão. Nunca presidi antes, então ninguém pode dizer [coisas ruins] a respeito do meu trabalho. (...) Eu acredito que foi, sim, uma indicação técnica. Uma indicação para alguém que está realizando um trabalho, que tem representatividade. Tenho certeza que eu saio um pouco de debatedor e passo a ser um moderador.

Nikolas Ferreira, deputado federal, à CNN Brasil

Acordo entre PT e PL

Revés na Educação irritou integrantes da bancada do PT. Os deputados contavam com a escolha para a presidência do colegiado, assunto importante para a militância petista. Mas a Comissão de Saúde, além de ter recursos bilionários, comandará o envio de emendas da pasta para os municípios — alvo de disputa entre o centrão e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

PT e PL fizeram acordo por vice-presidências de comissões. Ficou acertado que os petistas vão indicar o vice-presidente da Comissão de Educação. Já o PL poderá indicar o vice de Saúde.