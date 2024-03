Líder do PT sobre bolsonaristas em comissões: 'Não temos o que fazer'

O deputado diz que qualquer movimento fora do regimento não seria democrático e reforça que, apesar de não gostar de alguns nomes na presidência, é preciso respeitar a democracia.

Fora disso, nós vamos para o arbítrio, para um movimento não democrático. Sinto muito, eu não gostaria de ver essas pessoas na presidência desses órgãos colegiados. Agora, ou nós respeitamos a democracia e os princípios regimentais, ou não respeitamos. Odair Cunha, líder do PT na Câmara dos Deputados

Agora, eu vou medir a articulação do governo quando as matérias que interessam ao governo tiverem sendo debatidas nesses colegiados. Vou cobrar do presidente Arthur Lira quando e se esses presidentes [de comissões] não seguirem as regras do regimento. Agora, se eles tiverem seguindo as regras do regimento e a Constituição, eu preciso respeitar. Odair Cunha, líder do PT na Câmara dos Deputados

Ele aproveitou para explicar a dinâmica de escolha dos nomes que compõem as comissões da Câmara.

Ao final das contas o que rege é o regimento. Na ordem do tamanho das bancadas, cabe a primeira escolha ao PL, a segunda ao PT, segunda ao PL, quarta ao PT e quinta ao União Brasil e daí temos uma regra proporcional. Eles escolheram a CCJ, nós escolhemos a saúde, eles escolheram educação e nós escolhemos a comissão de fiscalização e controle, e o União Brasil fez outra escolha. Odair Cunha, líder do PT na Câmara dos Deputados