Ministra exalta Lula em pronunciamento pelo Dia Internacional das Mulheres

Lula só indicou homens ao STF

Lula não indicou nenhuma mulher para as duas vagas abertas no STF (Supremo Tribunal Federal) em 2023. Uma matéria do UOL, publicada no fim de 2023, mostrou que o petista não tem buscado paridade nas indicações a tribunais. Ao longo de seu primeiro ano de mandato, ele deixou claro que gênero não está entre os critérios essenciais para garantir uma nomeação.

Presidente optou por Flávio Dino para a vaga no STF aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. A escolha deixou Cármen Lúcia isolada como a única mulher na principal Corte do país. Antes, Lula havia nomeado Cristiano Zanin para a cadeira de Ricardo Lewandowski.

O critério não será mais esse. Vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas do Brasil. Uma pessoa que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que vote adequadamente, sem ficar votando pela imprensa.

Lula sobre os critérios para indicar um nome ao STF

Não foi por falta de pressão. Setores da sociedade civil cobraram do petista a indicação de uma mulher, inclusive negra, para a Suprema Corte e também mais nomes femininos para os tribunais do país.

Um ano de baixas femininas

Apesar do discurso frequente de igualdade feminina, Lula só viu diminuir o número de mulheres no alto escalão desde a posse, em 2023. E sempre por iniciativa dele. Apenas no ano de 2023, três mulheres saíram: