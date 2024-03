Carla Zambelli se afasta da Câmara por 'questões de saúde'

Em 2020, a deputada foi internada para tratamento laparoscópico de endometriose profunda e adenomiose uterina.

Indiciamento por invasão a site

Deputada e hacker foram indiciados na última semana. A Polícia Federal indiciou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão ao site do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Zambelli e Degatti podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O relatório final da PF afirma que documentos apreendidos com a deputada correspondem, integral ou parcialmente, aos arquivos inseridos pelo hacker no sistema do CNJ, o que para os investigadores comprova que ela participou do ataque.

A PF concluiu que o ataque foi planejado para colocar em dúvida a credibilidade do Poder Judiciário. Com o fim do inquérito, cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR) dizer se vê ou não elementos para oferecer denúncia.