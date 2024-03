'Nunca fui cordeirinho', diz Caiado sobre relação com Bolsonaro

Eu sempre fui um político que sempre teve muita coerência nas minhas posições e também muita independência moral. Eu nunca fui cordeirinho, não sou vaquinha de presépio para dizer amém. Eu estou ali na política para defender as ideias que eu acredito. Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás

Caiado foi um dos governadores que esteve no ato em apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro. Nas eleições de 2022, Caiado evitou se aproximar de Bolsonaro e, durante a pandemia, se posicionou contra a conduta do ex-presidente de colocar em dúvida as vacinas e diminuir a gravidade da covid-19.

'Nunca escondi a vontade', diz Caiado sobre ser candidato em 2026

O governador de Goiás afirmou que acredita ter "condições" de apresentar seu nome para concorrer ao Palácio do Planalto em 2026.

Por ser um partido estruturado hoje no Brasil, é lógico que o partido [União Brasil] vai lançar um candidato à Presidência da República. Eu nunca escondi a minha vontade de poder disputar novamente. Já fiz meu trajeto de deputado federal, senador, dois mandatos de governador, e me sinto em condições de apresentar o meu nome ao União Brasil.

Para isso, Caiado espera ter o apoio de Bolsonaro, apesar de nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também serem cotados para a disputa.