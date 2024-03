Capitão Assumção é solto após decisão de Moraes, diz Magno Malta

As assembleias estaduais têm poder de decisão em casos sobre prisões de parlamentares. Nestes casos, o STF submete a ordem à Casa respectiva, no caso de Assumção, a Ales. Com a decisão de ontem (6), Moraes recebeu um ofício de Marcelo Santos (Podemos), presidente da assembleia capixaba.

Magno Malta parabenizou os deputados do Espírito Santo pela decisão. "O ministro Alexandre de Moraes acabou de emitir o mandado de soltura do Capitão, é liberdade, é respeito. É dia de vitória, dia de liberdade. A nossa Assembleia Legislativa, com 24 votos, deu uma lição para o Brasil", disse o parlamentar, em um vídeo publicado nas redes sociais.

A revogação da prisão

Dos votos pela derrubada da prisão, foram decisivos os deputados alinhados ao PL, partido do réu. Os quatro votos para manter a ordem de prisão vieram de PSOL, PT e PSB.

A revogação foi recomendada pelo deputado Lucas Scaramussa (Podemos). O relator disse ao UOL que a decisão foi baseada no "critério constitucional" e que "não entrou no mérito do inquérito sobre a atuação do réu na internet".