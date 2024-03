Gleisi critica troca de domicílio de Rosangela Moro, que responde: 'Chora'

Rosangela passa a ser uma alternativa concreta para concorrer à cadeira de Moro, caso ele seja cassado pela Justiça Eleitoral. Com a transferência do domicílio eleitoral feita pelo menos seis meses antes de eventual nova eleição, a deputada pode aproveitar o capital político do ex-juiz no Estado natal do casal, em caso de uma eleição suplementar para o Senado no Paraná. Gleisi também é tida como uma possível concorrente para a possível vaga.

São moralistas sem moral! Colocam seus interesses pessoais e de poder acima do interesse público. Nossa gente merece respeito!

Gleisi Hoffmann, em publicação no X

Ao trazer de volta seu domicílio eleitoral para Curitiba, Rosângela Moro e o ex-juiz Sergio Moro dão mais uma prova de seu desprezo pela população paranaense. Quando pensavam estar na crista da onda, mudaram pra São Paulo, porque achavam o Paraná pequeno demais pra eles. Quando o? -- Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 8, 2024

Horas após a publicação da petista, Rosângela compartilhou uma matéria sobre a crítica e disparou: "Chora, Gleisi". A deputada também respondeu ao comentário de um internauta que afirmou nunca ter visto a petista nas ruas de Curitiba: "Pessoas de rabo preso não andam pelas ruas".

Mudança de domicílio eleitoral

A deputada federal Rosangela Moro (União-SP) transferiu o título de eleitor de volta para o Paraná. Em menos de um mês, no dia 1º de abril, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) vai começar o julgamento que pode cassar o mandato do ex-juiz Sergio Moro no Senado.