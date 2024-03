Castro: Indiciado ou não, nada muda na vida de Bolsonaro

Bolsonaro fez 49% dos votos válidos e no Rio de Janeiro fez quase 60% no segundo turno. Não tenho dúvida de que ele é um excelente cabo eleitoral. Para onde vai, tem arrastado multidões. (...) Não me furtarei em ir [a ato com Bolsonaro] no Rio. Ele é o líder do meu partido e estarei com ele nesses dias. Sou uma pessoa que respeita as instituições. Se houver qualquer ataque, não serei favorável. Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro

Castro: Progressão de pena precisa ser reavaliada no Brasil

Castro defendeu a revisão do sistema de progressão penal no Brasil um dia após o sequestro de um ônibus na Rodoviária Novo Rio. O governador admitiu o erro da Justiça do Rio de Janeiro, informada seis vezes de que Paulo Sergio de Lima, autor do crime, havia violado a tornozeleira eletrônica.

Hoje, a legislação brasileira é convidativa ao crime. Um traficante é tratado como uma pessoa de crime passional, de uma briga de vizinhos. Não se tem uma separação para crimes de tráfico e milícia. Estou propondo no Congresso Nacional a criação desses crimes de tráfico e de milícia. Não estou sendo favorável ao encarceramento, mas as progressões têm que ser reavaliadas urgentemente no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro . Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro

