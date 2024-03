Líder no Senado: PT avalia se processará Ciro por fala sobre precatórios

O PT está analisando um possível processo contra Ciro Gomes por ele denunciar um suposto caso de corrupção no pagamento de precatórios pelo governo Lula (PT), afirmou o líder do partido no Senado, Beto Faro, no UOL News da manhã desta quarta-feira (13).

O PT está analisando [um processo]. Estou dialogando com a direção nacional para ver se o PT vai entrar com processo.

O que aconteceu?

Ciro afirma que os R$ 93 bilhões dos precatórios quitados pelo governo federal foram parar nos cofres dos bancos. Em entrevista à CNN no início do mês e em vídeo publicado no último domingo (10), Ciro diz que instituições financeiras do país já teriam comprado direitos dos precatórios dos credores a valores com fortes descontos —lucrando, portanto, alto com a decisão do governo de pagá-los.