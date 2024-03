Josias: Não será Aldo Rebelo quem trará votos da esquerda para Nunes

Não será o Aldo Rebelo que trará os votos da esquerda para o prefeito. Se é essa a ilusão, ela é tosca, até. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o nome de Ricardo Mello, ex-coronel da Rota e indicado por Jair Bolsonaro, pode combinar melhor com os interesses de Nunes, embora não seja um "campeão de votos".

Aldo Rebelo traria esse verniz de ex-comunista, mas alguns eleitores também podem olhar que Nunes está se juntando com alguém que foi ministro da Dilma e do Lula. Pode ser que, nessa relação custo-benefício, Nunes conclua que Ricardo Mello agrega mais a esta altura. As pesquisas mostram que um dos temas que inquietam o paulistano é a segurança pública.

A inserção da Marta na chapa do Boulos tem lógica, porque ela tem voto em uma periferia na qual ele tem dificuldade de entrar. Ela tem uma imagem que não é contrastante em relação ao titular da chapa, harmoniza bem e pode agregar votos. Josias de Souza, colunista do UOL

